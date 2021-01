¿Cuándo se derretirá la nieve que nos ha dejado el temporal Filomena? Roberto Brasero avanza que el hielo seguirá una semana más

El presentador de Tu Tiempo ha explicado el fenómeno por el cual el hielo no se derrite y muchos lugares de España continúan colapsados por las grandes cantidades de nieve que ha dejado la borrasca Filomena.

Explica el meteorólogo que el sol no calienta el aire, lo que calienta es el suelo y de ahí se desprende el calor que percibimos y que calienta el aire. El problema es que ahora el suelo está cubierto de hielo y por eso no se puede desprender ese calor que va del suelo a la atmósfera.

"Ahora mismo el aire está muy frío y no se puede calentar, si quitamos ese aire frío, entre lo que sale de la tierra y lo que da el sol, esa nieve se podría ir derritiendo, pero de momento eso no pasará, no esperamos que el anticiclón se mueva", explica Brasero.

Según incide el presentador, en zonas del Valle del Ebro sí se está derritiendo la nieve porque ya no se están produciendo episodios de heladas. Eso hace que el aire se pueda calentar y que se derrita la nieve. "Cuando deje de helar se podrá ir el hielo pero mientras haya temperaturas negativas, no", concluye Brasero.

Puedes volver a ver la previsión de Roberto Brasero de cuándo se derretirá la nieve en Atresplayer.