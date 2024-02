Cuando el médico recomienda un medicamento no subvencionado: "Las pastillas de mi madre cuestan 10.000 al mes"

La línea es muy delgada: equilibrio entre innovación, efectividad, alternativas… y coste del medicamento. Porque todo tiene un precio y el coste de los medicamentos puede alcanzar cientos de miles de euros por paciente y tratamiento. ¿Es asumible para el sistema público sanitario? Según la industria farmacéutica, en España sólo se financian el 53% de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del medicamento. Para los pacientes afectados por graves enfermedades que ven en un fármaco no subvencionado su única alternativa de vida, esto es sólo “mercantilizar la vida del paciente”.

"Vendí una casa y calculé cuánto tiempo podría pagar el medicamento para no descapitalizar a mis herederos"

José Antonio tiene un cáncer colorrectal con una agresiva mutación cuyo pronóstico son dos años de vida. Tras el fracaso de la quimioterapia convencional su oncólogo le recomendó un nuevo fármaco que no cubre la sanidad pública. “El problema es que tienes que tomar tres cajas al mes y que cada caja cuesta cerca de dos mil euros. Son seis mil euros mensuales. Uno siente perplejidad cuando países de nuestro entorno como Alemania, Italia o Portugal sí que lo financian. ¿por qué aquí no? No hacerlo condena a muerte a muchísimos pacientes”. José Antonio tuvo que vender una casa en Cantabria y hacer cálculos para ver cuánto tiempo podría seguir pagando la medicación sin “descapitalizar” a sus herederos. “Calculé un año y medio. A partir de ese año y medio yo me sentí condenado a muerte”.

El gasto en medicamentos se ha duplicado en dos décadas

Los medicamentos más caros son los indicados para enfermedades raras (las que afectan a menos de una persona por cada dos mil) oncológicas o neurodegenerativas. Hablamos de cientos de miles de euros por tratamiento. El doctor Sendín preside la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Afirma tajante que el precio de los fármacos es “abusivo y escandaloso desde hace una década”. Considera que cuando se decide no financiar un medicamento es porque existen otras alternativas, porque no está totalmente demostrada su eficacia, y también por criterios económicos. Aún así, sostiene que el gasto en medicamentos se ha duplicado en los últimos 20 años superando el 30% del gasto total del Ministerio de Sanidad.

"53.000 euros por el medicamento de mi madre"

Sara y su familia también han hecho cuentas para comprar los comprimidos recomendados para su madre. También padecía un cáncer con metástasis y la oncóloga de la sanidad pública, tras el fracaso de la terapia convencional, le aconsejó un fármaco no subvencionado. “Ha desaparecido la metástasis y el tumor principal se ha reducido un 80%”. Muy buenas noticias por un coste de… 53.000 euros.