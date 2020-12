Cristina Rapado: "La detención de Rafael Amargo es crónica de una muerte anunciada"

La televisiva Cristina Rapado siempre ha tenido una buena relación con Rafael Amargo, detenido por tráfico de drogas, hasta las Navidades del año pasado cuando por una discusión rompieron su relación.

"Esto es crónica de una muerte anunciada. A Rafael siempre le ha gustado vivir al límite y el peligro con lo que esto conlleva", señala Rapado.

Asegura que "cuando la gente se excede con los canapés y el agua con gas podemos estallar de muchísimas maneras". "Pero las personas que dicen que son amigas y que le conocen, mienten", asegura.

Sostiene Cristina Rapado que el bailaor se rodea de 'palmeros' que le bailan el agua. "Por muchos consejos que le he dado a él le gusta bailar el mambo y a sus palmeros también. Si a él no le hubiera gustado siempre estar metido en el peligro no le hubiera pasado esto", determina.

Puedes ver la entrevista a Cristina Rapado sobre la detención de Rafael Amargo en Atresplayer.