Consejos para aprobar con nota las reuniones familiares esta Navidad y dejar de lado el estrés y la ansiedad

Con la Navidad llegan los reencuentros y reuniones familiares. Para muchos suponen uno de los momentos más deseados del año pero para otros estos reencuentros familiares son un foco de estrés y nervios.

Ruth Nieves, una de las escritoras más famosas de crecimiento personal y autora del libro 'Recupera tu poder', señala que lo más importante es que cada persona se sienta valiosa y auténtica en sí misma y no deje que nada de lo que diga los demás le defina. "Lo que nos dicen los demás son sus opiniones y sus sentimientos. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta tenemos la capacidad de no tomarlo y permitir que nos resbale pero si nos hace bien aquello que nos dicen podemos tomarlo y recibirlo", mantiene.

Recomienda huir del quedar bien por compromiso y dar respuestas teniéndonos en cuenta y respetándonos. "Si yo no me respeto y me doy lo que necesito estoy pasando por encima de mí", señala.

En caso de peticiones familiares abusivas hay que ser firmes y saber decir que no con una sonrisa. "Lo más importante es dedicarnos un rato diario para conocernos, para leer un libro que nos ayude a conocernos porque es algo que no nos han enseñado en el sistema educativo", explica. Si no nos conocemos otras personas nos van a manipular, mantiene, por ello es fundamental dedicar un rato al día a estirar el cuerpo, meditar y permitirnos sentir más lo que necesitamos.

"Tenemos que saber mirarnos un rato cada día al espejo y decirnos esas cosas que nos gustaría que nos dijeran los demás".