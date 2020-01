Flor, la mujer que mató a su novio, ha sido condenada a 12 años y medio de prisión. Milko, la víctima, grabó muchas de las conversaciones en las que Flor lo acosaba y también grabó los momentos antes de morir.

En la grabación se escucha: "¿Sabes cómo vas a morir? ¡Mira, acuérdate de mí! De mi nunca te vas a burlar, ¿Sabes por qué? Te he amado con todas mis fuerzas. Yo misma te voy a matar. No sabes lo hija de p** que soy yo y como pude investigarte pero no quise".

Flor acusaba a su pareja de mantener relaciones con otras chichas y lo llegaba a llamar más de 70 veces al día. También, hemos podido escuchar una llamada típica entre los dos en la que ella le pregunta si está en casa y Milko le contesta que no. Seguidamente, le acusa de estar manteniendo relaciones con otras chicas y la víctima contesta: "No puedo vivir así flor. No soy esclavo de nadie, eres una persona rara".

"No quiero nada contigo, estás desequilibrada", decía. Jesús Fernando, un amigo de Milko, cuenta que había escuchado estas conversaciones y que un día apareció con una brecha en la cabeza, "siempre aparecía con alguna lesión".

Jesús asegura que el día del asesinato estaban en Cullera y Milko le dijo que quería dejarla. Además, ha comentado que la condena de Flor debería ser mayor.

