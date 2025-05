¿Cómo ven su futuro los jóvenes?: "Somos la generación de 'hierro', no de 'cristal"

Hoy, en Espejo Público, con motivo del Día del Trabajador, hemos hablado con tres jóvenes sobre los retos que enfrentan en el ámbito laboral. Les hemos preguntado por su sueldo ideal, por la situación que están viviendo, marcada por el pluriempleo, y por uno de los problemas más urgentes que afectan a su generación: la dificultad para acceder a la vivienda.

¿Cuál es su sueldo ideal?

Sara nos cuenta que la "situación en España es muy inestable", razón por la que ahora mismo está sin trabajo y, además no se puede permitir "estar con los estudios y trabajando a la vez porque no me da la vida y hago mil cosas, pero cuando he trabajado pues a lo mejor he cobrado pues 17 mil brutos".

En el caso de Mar Uclés, trabaja los fin de semana para poder llegar los 1.500 euros. Y Adriá Luber trabaja 12 horas a la semana "porque con la universidad es imposible compaginarlo" y es "muy difícil encontrar un trabajo que se adapte a tus estudios". Por esas horas, cobra entorno a 420 euros al mes.

Los tres jóvenes coinciden en que su sueldo ideal sería desde 27.000 hasta 32.000 euros bruto al año.

¿Pueden independizarse? ¿Cómo se ven en 10 años?

Sara vive en 30 metros cuadros, aún así se considera "una fortuna porque mucha gente que tiene que vivir en sitios muchísimo peores, pero también creo que no tenemos que conformarnos con eso. Siempre tenemos que aspirar un poquito más y más cuando hemos estudiado, cuando nos hemos ido de nuestra ciudad y hemos sacrificado tanto. Me encantaría poder comprar una casa". A pesar de su deseo de poder optar una vivienda, "es algo muy frustrante porque al final no depende tanto de nuestras estudios y nuestras ganas·

Adriá explica que en su barrio está construyendo un bloque nuevo de pisos y que no bajan del medio millón de euros. "Nadie en mi barrio tiene medio millón para un piso, nadie. Es completamente inasumible". Mar se pregunta " qué persona a día de hoy se puede permitir ahorrar. A duras penas podemos llegar a final de mes nosotros con lo que tenemos".

De aquí a 10 años los tres jóvenes se quieren ver con su casa, una vida estable, formar una familia y siendo felices por mucho que "haya días que nos cueste levantarnos, remontar, reinventarnos y tenemos que seguir en la rueda, hacia delante".

¿Son los jóvenes las generación de 'cristal'?

Con todo los problemas actuales, ¿ continúan los jóvenes siendo la generación de 'cristal? "El juego está hecho para que ganen los que tienen las fichas. Si tú no tienes fichas no vas a jugar y no vas a donar". A pesar de ello "dicen que somos la generación de 'cristal', yo más bien nos llamaría de 'hierro', porque lo que estamos aguantando de críticas de que no confían en nosotros, es ver quién con ese mar en contra sigue navegando y aquí estamos haciéndolo".

