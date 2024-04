¿Cómo será la ceremonia del Alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida y Teresa Urquijo?

Nos adentramos en la parroquia con más expectación del momento, la parroquia de los jesuitas San Francisco de Borja, el lugar donde el alcalde José Luis Martínez- Almeida y Teresa Urquijo contraerán matrimonio.

La lista de invitados la forman 600 personas que serán testigos de esa unión, porque ninguno se lo perderá ya que es una de las parroquias más grandes de la ciudad de Madrid y más reconocidas del barrio de Salamanca con feligreses muy fieles, de hecho el párroco ha confesado a Espejo Público que muchos fines de semana en la iglesia llegan a asistir más de 1.000 personas.

Más de 600 invitados en un espacio para 1.000

Es una parroquia sobria pero imponente, por eso como se ve la parroquia en las imágenes es cómo se verá, no habrá muchos cambios, porque los jesuitas nos aseguran que no permiten excesiva decoración, sí habrá flores, pero lo que no habrá será alfombra por el pasillo de 50 metros por el que desfilará la novia desde la entrada hasta le altar.

Los jesuitas no permiten excesos de decoración

¿Quién les casa, alguien especial? Efectivamente, aún es un misterio el nombre de sacerdote, pero los jesuitas nos confirman que no es ninguno de ellos, lo han elegido los propios novios.

Después del altar pasarán a la sacristía donde firmarán el sacramento del matrimonio, el mismo lugar donde lo hicieron los padres de Almeida.

Además es un edificio con historia. El claustro de la parroquia San Francisco de Borja, al lado de donde contraerán matrimonio es el mismo claustro donde cayó el coche con Carrero Blanco tras la bomba con la que le asesinó ETA en 1973.

¿Y qué opinan los vecinos de barrio de esta enlace en su parroquia? Todos están encantados por la discreción y la felicidad que trae al barrio el enlace.