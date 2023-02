Cómo puede cambiar el 'caso Alves' la declaración de los testigos de la presunta agresión sexual

Día clave para la investigación del 'caso Dani Alves' con testimonios muy importantes de testigos del caso. Este viernes declaran ante la jueza la amiga y la prima de la víctima que relatarán lo que vieron dentro del reservado y la discoteca Sutton (Barcelona) en la que presuntamente Dani Alves habría abusado sexualmente de esta joven de 23 años.

Apunta el periodista Jesús Albalat que las acompañantes de las víctimas aclararán si sabían que había un lavabo donde supuestamente se cometió la agresión sexual. La víctima contó en su relato que Alves la forzó a quedarse en el baño para mantener relaciones sexuales con ella mientras que el jugador asegura que ella fue por su propia voluntad quien fue al aseo. No hay rótulo que determine que el lugar es un lavabo y en su día la víctima y sus amigas declararon ante los Mossos que no sabían que eso era un aseso. Pensaban que era una puerta a otra sala o un acceso de salida para ir a fumar a algún sitio.

Declaran hoy camareros, el portero de la discoteca y el director de la sala

Declaran hoy también dos camareros, el portero de la discoteca y el director de la sala. Los camareros sirvieron a las chicas en el reservado y uno de ellos fue el que les dijo que Alves y sus acompañantes se ofrecían a invitarlas a una copa de cava.

Es importante escuchar la declaración del portero. Él es quien vio cómo la chica y la prima y la amiga salían sollozando y diciendo algo así como: "Me ha hecho daño, me ha hecho daño".

La víctima insiste en que no sabía que era un lavabo yAlves insiste en que no le franquea la puerta ni le dice nada. "En las imágenes se ve a una persona en el baño porque se ven unas bambas. Alguien saca una mano como haciendo una señal, la discusión será si es Alves o no", apunta.

¿Saldrá Dani Alves de prisión tras el recurso de apelación?

En la jornada de este viernes ha cambiado la jueza por lo que se desconoce su criterio, apunta el periodista. Ahora está la titular y antes estaba la suplente. "Por lo que me dicen a mí esta juez es bastante más estricta que la anterior que también lo era", explica.

El recurso de apelación para que Alves pueda salir de prisión va directamente a la Audiencia de Barcelona y eso tardará en resolverse. Hasta que se decida este recurso aún pasará un periodo de tiempo en la cárcel y la salida no sería inmediata. Por el recurso de Martell se abre la posibilidad de que le impongan una fianza.