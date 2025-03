El choque de Arantxa Tirado con Martin Varsavsky sobre la libertad de expresión: "Si no te gustan los comunistas tienes un problema"

Martin Varsavsky , una página de participación comunitaria en la que los usuarios envían historias. Algo que le está dando un quebradero de cabeza al empresario porque dice que "es un nido de comunistas".

Varsavsky: "Viva la libertad de expresión"

Ahora, ofrece una cuarta parte de los beneficios a quien se comprometa a dirigirla bajo sus nuevas reglas ya que quiere que el sitio "sea más plural" ya que "todo el mundo merece una voz". Y por ello, le parece que la colaboradora Arantxa Tirado "tiene todo el derecho de declarar su amor a Maduro públicamente" porque "viva la libertad de expresión, como dice Milei".

Arantxa Tirado: "Tiene un problema con la libertad de expresión e ideología"

"Me parece que si está a favor de la libertad de expresión, que diga que es preocupante que hay muchos comunistas, entre comillas... Entonces ¿está a favor de la libertad de expresión o no?", pregunta Arantxa. A lo que el empresario responde que está "a favor de la libertad de presión, pero no me gustan los comunistas". Algo con lo que Tirado no está de acuerdo porque, según ella, entonces tiene "un problema con la libertad de expresión y con la ideología".

"Estamos en un sistema capitalista que encumbra la gente por el éxito económico que tiene la idolatra", explica la colaboradora.

Varsavsky quiere aclarar que la "crítica que yo hago al gobierno a diferentes niveles, como ahora, concretamente, sus contactos y alianzas con Venezuela, son cosas que a la gente que apoya al gobierno, me detestan. Arantxa dice que como soy rico no puedo hablar"". La politóloga se defiende de las acusaciones del empresario e insiste en que no ha dicho eso. "El problema que tienen ustedes es que no escuchan al otro". Un tenso debate en el que no se ha llegado a ningún punto de inflexión.

