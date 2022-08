Carla, victima de un pinchazo en el Medusa Festival: "Se me dormía el cuerpo. Hay sustancias que no salen en analíticas"

Durante la celebración del Medusa Sunbeach Festival, Carla recibió un pinchazo. Le hicieron análisis para saber qué le habían inyectado y ahora acaba de recibir los resultados. Según explica en Espejo Público "en sangre y en orina no ha salido ningún tipo de sustancia", pero los sanitarios le han confirmado que "hay unas sustancias nuevas que están inoculando que no salen en analíticas".

Ni rastro de sustancias extrañas

Carla explica que no hay ni rastro de sustancias extrañas en su cuerpo y esto también puede deberse a que la cantidad inoculada fuera tan pequeña que el propio cuerpo la absorbió durante el tiempo que la joven tardó en llegar al hospital. "No hay nada, todo sale negativo pero los médicos dicen que conforme estaba yo, que no me encontraba bien, algo hubo", detalla.

La joven reconoce que "era una situación que podía pasar" pero no esperaba que le sucediera a ella. Cuando ocurrió se quedó en shock: "Les dije a mis amigos que estaba notando algo en el brazo. Se lo comunicamos al seguridad del evento y él avisó a los sanitarios".

Poco después del pinchazo, que sucedió sobre la 1:00 de la noche, Carla comenzó a sentir un adormecimiento general: "Se me dormía el cuerpo y estaba muy mareada y desorientada. No perdí la consciencia en ningún momento porque estaba acompañada pero no me encontraba bien", afirma.

Fue trasladada al hospital de Alzira y allí le realizaron una serología, que confirmó que no había ninguna sustancia tóxica en su cuerpo aunque tendrá que seguir con el tratamiento. "Tengo que estar medio año haciéndome analíticas y en un mes tengo que volver para repetir el mismo proceso", cuenta.

Tras este incidente Carla confiesa que tiene "muchísimo miedo" cuando sale de fiesta. "A la vista está que las mujeres ahora mismo no podemos ir solas", lamenta.

Puedes volver a ver la entrevista completa sobre el caso de Carla y la oleada de pinchazos en Espejo Público a través de Atresplayer.es