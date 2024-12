Carla Antonelli, sobre la polémica con las siglas LGTBIQ+: "Señalar y estigmatizar a las personas no binarias es peligroso"

Carla Antonelli, senadora por Sumar, ha respondido a las recientes declaraciones de Carmen Calvo sobre la ideología de género y la ampliación del término queer en las siglas del colectivo LGTBIQ+. “No he podido más que reírme”, afirmó Antonelli. Según la senadora, los comentarios de Calvo muestran una falta de comprensión sobre las personas no binarias y el significado de estas identidades: “Las personas no binarias han estado ahí, hemos convivido con ellas. Esto no es una moda ni una imposición”.

Antonelli lamenta que figuras públicas utilicen su posición para generar divisiones. “Me entristece que se haga señalamiento a un grupo de personas que conviven en esta sociedad. No son demonios ni personas que haya que perseguir. Estas actitudes fomentan el odio y el estigma”, señaló.

“Ser mujer es simplemente serlo, sin estereotipos ni condiciones”

En referencia a las afirmaciones de Calvo sobre la supuesta imposición de feminidad a las mujeres, Antonelli destaca la diversidad de ser mujer. “Las mujeres somos todo. No hay un parámetro único que determine cómo debemos ser. Esa idea quedó atrás cuando se esperaba que tocáramos el piano, cocináramos y esperáramos al marido en casa”, expresa.

La senadora también recuerda que las siglas del colectivo LGTBIQ+ fueron ampliadas por militantes del propio PSOE, y alertó sobre los riesgos de retirar estas etiquetas de las iniciativas políticas: “Las palabras importan porque respaldan a las personas y sus derechos”.

Sobre la situación del PSOE en Madrid

Antonelli evita opinar directamente sobre la crisis interna del PSOE en Madrid tras la renuncia de Juan Lobato, aunque reconoció que el partido atraviesa una etapa complicada. “No soy una opinadora oficial del PSOE, pero es evidente que llevan años con problemas internos. Desde fuera solo puedo desear que encuentren la estabilidad necesaria”, declara.

Pese a haber abandonado el partido por discrepancias en la defensa de los derechos trans, la senadora afirma que mantiene buenas relaciones con sus antiguos compañeros: “He pasado más de 40 años en el PSOE, y tengo grandes amistades allí”.

Antonelli insiste en la importancia de aceptar las diferencias en una sociedad diversa. “Parece que molesta que haya personas que no se identifican con un género u otro. Yo soy mujer, pero no me molesta que otros se sientan de otra manera. El problema es cuando la existencia de otros se percibe como una amenaza”, reflexiona.

Sin margen para la violencia machista

Respecto a las acusaciones contra Íñigo Errejón, Antonelli destaca el compromiso de Sumar con la lucha contra la violencia machista. “Desde el primer momento, se actuó de forma contundente: se le suspendió de militancia y se le pidió abandonar el escaño. Cuando se trata de maltrato, no puede haber dudas ni cuestionamientos”, concluyó.

