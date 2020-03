El hijo de Luis Bárcenas denuncia la situación de las cárceles ante el coronavirus: "Tienen miedo"

Willy Barcenas, hijo de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, denuncia el abandono en las prisiones ante el coronavirus: "Es una situación de abandono absoluto tanto para los presos como para los funcionarios". Señala que no hay mascarillas para los presos ni para los funcionarios, que no se mantiene la distancia de seguridad y que no hay ningún tipo de control para cuidar la salud de éstos.

En este momento hay tres casos confirmados de presos contagiados en España y desde las instituciones penitenciarias informan que se van a repartir más teléfonos a los presos para que puedan tener contacto con los familiares, ya que actualmente no están permitidas las visitas por el coronavirus. Willy Bárcenas afirma: "Lo que están haciendo es aislar en la celda al que se encuentra mal y les dan papel higiénico para que limpien la celda, pero nada más".

Manifiesta que la rutina, en concreto de su padre, sí ha cambiado puesto que ahora no puede acceder a las zonas comunes como puede ser el polideportivo y optan por estar en la celda para tener menor contacto con los demás. "Mi padre me cuenta que la situación es de miedo, pero de unidad entre funcionarios y presos. En el caso de mi padre el riesgo de fuga es mínimo", asegura.

