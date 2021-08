La cantante María Isabel revela los motivos de la ansiedad que padece: "Cada vez tenía más miedos"

La cantante María Isabel ha tomado una difícil decisión: decir adiós a la música de forma temporal. A través de sus redes sociales explicaba que necesitaba tiempo para tomarse un respiro.

La joven ha explicado en Espejo Público los motivos de su marcha de la industria. "Dentro de lo que cabe estoy bien", comienza diciendo. La artista cuenta que comenzó a sufrir ataques de ansiedad de vez en cuando y la primera vez que le ocurrió fue viajando en AVE en un viaje Sevilla- Madrid. Le empezó a faltar el aire, tenía sudores, perdió la visión y el corazón se le aceleraba.

El psiquiatra José Carlos Fuertes ha explicado a la joven que se trata de una enfermedad transitoria que pasará y que con la ayuda de medicación recetada por un profesional lo superará en un tiempo. "Lo que estás pasando no es que seas débil ni que seas una persona extraña", le ha apuntado.

La cantante asegura que es una persona muy apegada a sus padres y su familia. Se fue a vivir a Madrid y ha ido cogiendo miedos: a volar sola, a estar en un hotel sola. "Me veía muy pequeñita ante el mundo y quería salir corriendo. Han sido miedos que se me han ido creando y que son incompatibles con mi trabajo y una vez que supere estos miedos me encantaría volver", destaca.

