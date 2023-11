¿Bomba de calor o caldera de gas? ¿Qué nos interesa más para calentar la casa sin subir la factura?

Se acerca el invierno, en la mayoría del país ya hace frío y hoy resolvemos en Espejo Público la pregunta que cada día nos hacemos con más frecuencia, ¿cómo caliento mi casa sin arruinarme en el intento?

Hemos hablado con un experto en el asunto, Javier Dasí, Ingeniero Eléctrico e influencer energético en Instagram para resolver todas las dudas sobre cuál es la forma más eficiente de evitar el frío.

Javier nos cuenta que podemos conseguir un gran ahorro simplemente bajando un grado la temperatura, en torno al 10% de la factura. Es decir, tal y como dice el ingeniero "De una factura de 100 euros, un 10% son diez euros, pero si bajamos la temperatura 2 o 3 grados, podríamos ahorrar un 20 o un 30% de la factura, que se traduce en 20 o 30 euros".

Otros de los consejos que se han dado y pueden ayudar al ahorro son acciones tan simples como evitar pérdidas de calor al ventilar, purgar los ventiladores para mejorar su eficiencia, ajustar la temperatura en cada estancia o instalar un buen termostato.

¿Qué es mejor, caldera de gas, bomba de calor o aerotermia?

Lo cierto es que la mejor opción va a depender del sitio en el que vivas, porque vives en un lugar que no tenga un clima muy extremo, como la zona del Levante o el Sur de España, lo más recomendable será la bomba de calor, ya que es posible que si las condiciones climatológicas son más adversas, este tipo de calefacción no sea suficiente y acabes gastando mucha más luz. Además, la inversión es importante, porque hay que tener en cuenta que la caldera de gas también hay que instalarla en exterior o tener una salida para los humos que genera la combustión, aparte de tener que pasar una revisión anual que cuesta en torno a los 80 euros. Por el contrario, si ponemos bombas de calor o aerotermia en sitios en los que hace mucho frío, es posible que al ser la temperatura exterior tan baja, los compresores exteriores se congelen, no giren y no funcionen bien, por lo que no es muy recomendable.

En definitiva, no hay un sistema mejor que otro en términos genéricos, pero hay condiciones de la vivienda que determinarán cuál es tu mejor opción.

Por si te son útiles, también tienes aquí una lista con los principales costes de cada método de calefacción:

CALDERA GAS:

Instalación: 800/1200 euros

Mantenimiento: Revisión 80/100 euros

Eficiencia: inversión en elementos externos como un termostato modulante

Factura mensual: 300 euros en invierno (media de 100 euros mensuales al año)

BOMBA DE CALOR:

Instalación: desde 1000 euros

Mantenimiento: Limpieza

Eficiencia: para casas de hasta 50 m2

Factura mensual: 50/60 euros

AEROTERMIA: