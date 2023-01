Un bloque de Santiago vive una pesadilla por un vecino conflictivo: "Me dejaron sin poder abrir los ojos en la ambulancia"

Este mismo martes estos vecinos de Santiago de Compostela (Galicia) volvieron a vivir una situación complicada por el trasiego constante de personas en el edificio. Los vecinos están desesperados porque la tensión va a más y cada día se produce un nuevo episodio de violencia.

Las quejas se centran en Jacobo y los amigos que acuden a visitarle. El joven acaba de heredar el piso de sus padres. Cuentan los vecinos que los ruidos fuertes, las juergas y las agresiones y amenazas son parte del día a día en la convivencia con este propietario. Él lo niega y mantiene que hará lo que quiera con el piso: desde montar un prostíbulo a hacer un piso de estudiantes.

Relata una vecina que recientemente le llamó la atención después de que este llevara más de un día de juerga provocando un fuerte ruido. Entonces uno de los amigos de Jacobo salió con una botella de amoniaco y se lo arrojó a la cara, motivo por el que tuvo que ser atendida en un centro médico.

"Nos persiguió por la escalera arriba rociándonos con la botella de amoniaco. Lo hice con la mala suerte de que me giré y me entró en los ojos. Se metió en casa y el joven roció el amoniaco que quedaba en la puerta de su casa diciéndole que estaba muerta". Cuenta que cuando la sacaron del edificio los efectivos sanitarios Jacobo y sus amigos sacaban cuchillos por la ventana: "Yo ya estaba en la ambulancia y no pude abrir los ojos".

Espejo Público habla con un amigo del vecino conflictivo. Reconoce que se droga pero niega que haya tráfico de sustancias en el piso. "Mi amigo está muy mal y estos vecinos son gentuza", se defiende.