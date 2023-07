Bertín Osborne, sobre su futura paternidad: "Es un embarazo no buscado, no deseado y por sorpresa"

"No estoy enamorado"

Hace solo quince días Aurelio Manzano hablaba con Bertín Osborne sobre su relación con Gabriela Guillén. En esa conversación, el cantante le aseguró: "No estoy enamorado. No tengo pareja. Gabriela es una amiga más". Manzano asegura que efectivamente es una amiga con la que, desde que se conocieran hace unos meses, se ve cada vez más frecuentemente, y de ahí que la noticia del embarazo haya pillado por sorpresa no solo a la prensa sino al propio Bertín. El periodista asegura que Osborne solo ha estado enamorado tres veces en su vida y que Gabriela no es una de esas tres mujeres.

Un embarazo "no buscado, no deseado y sorpresivo"

Más claro aún ha sido el cantante con Beatriz Cortazar a la que, según Aurelio Manzano, Bertín habría confesado que se trata de un embarazo "no buscado, no deseado y sorpresivo". En esa misma conversación, Osborne le habría pedido a la periodista por favor que no publicase la información del embarazo.

Hace solo diez días la pareja acudió a la fiesta de cumpleaños del empresario José Luis López, "El Turronero". Según ha revelado Aurelio Manzano, Gabriela estuvo visitando constantemente el excusado y el rumor de un posible embarazo comenzó a extenderse entre los asistentes. Incluso algunos periodistas se atrevieron a preguntarle directamente. Gabriela evitó confirmar ni desmentir la noticia.

Bertín asumirá "la responsabilidad" del embarazo

"Ha sido un embarazo por sorpresa", asegura Manzano, "pero Bertín también le ha comentado a Beatriz Cortázar que va a asumir toda la responsabilidad de este embarazo"

Sexta paternidad

Fabiola Martínez evita pronunuciarse

Otra de las periodistas de Espejo Público, Mabel Redondo, ha contactado con Fabiola Martínez. La ex mujer de Bertín no ha querido valorar la noticia ya que considera que "no le corresponde" y prefiere que tanto ella como Bertín sigan haciendo su vida cada uno por su lado