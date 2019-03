Begoña debe mantener a sus dos hijas con apenas 500 euros al mes

Begoña tiene 50 años y dos hijos a su cargo. Está en paro y su situación es angustiosa. Cobra una ayuda de 131 euros y, de no ser por el dinero que le pasa su exmarido, 380 euros, las cosas todavía irían peor. Con 500 euros al mes tienen que sobrevivir todos. Ha probado a trabajar en todo tipo de trabajos. De vigilante de seguridad a de limpiadora, en la Terminar 4 de Barajas. Tiene carne de ambulancias y asegura estar dispuesta a trabajar de lo que sea. "No me ha salido nada de trabajo e incluso me han llegado a ofrecer servicios sexuales al ver mi anuncio demandadndo empleo", asegura en Espejo Público.

Begoña asegura que se siente doblemente discriminada, por ser mujer y, sobre todo por la edad. "A través de internet creo que estoy en todas las páginas de trabajo, pero no sale nada. He tenido que vender el coche, pero todavía tengo que pagar las letras. Puedo trabajar de lo que sea".