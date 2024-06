Barcelona declara la guerra a los pisos turísticos: la patronal se defiende y los vecinos no pueden más

En el caso de Barcelona, el alcalde va a aplicar la regulación aprobada por la Generalitat que deja en manos de los ayuntamientos mantener o no sus pisos turísticos. La medida quiere acabar con situaciones como las que vive este vecino que ha hablado en exclusiva en el programa. En unos meses se le acaba el contrato para vivir y explica que cree que no le van a renovar que el propietario quiere convertir todo el bloque en vivienda turística. "Cuando el propietario compró el edificio nos dijo te doy 3.000 euros si te vas porque vamos a hacer obras muy duras y va a ser difícil para ti, pero yo le dije que no. Entonces empezó las obras duras pero también peligrosas porque todo el edifico se movía.

Los vecinos que se niegan a abandonar sufren situaciones de mucho miedo y ansiedad. "Esto ocurre porque se pone furioso él y los falsos okupas, nos escupen, nos insultan, nos cortaron la televisión, la luz, el agua, nos tiran agua que nos cae en casa todo para que nos vayamos " , cuenta el vecino.

Por otra parte, la patronal de pisos turísticos de Barcelona se muestran muy duros con la decisión del alcalde porque dicen que va a abocar a Barcelona a la clandestinidad porque creen que los apartamentos turísticos no van a desaparecer, porque los que haya serán ilegales , "absolutamente" asegura Enrique Alcántara el presidente de la patronal de pisos turísticos de Barcelona y añade contundente : "sobre todo porque nos cargamos el 40% del turismo de la ciudad de Barcelona y toda la actividad económica que eso supone, es decir, que el 40% de la gente que trabaja en algo relacionado con el turismo se va a la calle y el alcalde lo dice tan tranquilamente, esto genera pobreza y paro" .