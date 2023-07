Augusto Algueró si acudirá al funeral de su madre Carmen Sevilla que ha organizado Rappel

Muchos amigos y compañeros de Carmen Sevilla se quedaron con una espinita clavada en el corazón, la popular actriz fallecía el pasado 27 de junio a los 92 años, en 2009 le diagnosticaron alzhéimer. La artista ingresó en una residencia geriátrica donde ha pasado sus últimos años de su vida . Carmen apenas recibía visitas, tan solo los más íntimos tenían acceso a ella, su hijo Augusto se encargaba de filtrar cualquier contacto con el exterior. Evitó a toda costa que trascendiese cualquier imagen de su madre, el deterioro de la enfermedad dejaba una huella imborrable en "la novia de España".

Carmen Sevilla ha sido una de las actrices más populares que ha dado este país, triunfó en el cine en los años 50 y 60, su paso por televisión también hizo historia, Fueron unos años de bonanza en los que la artista se ganó la simpatía del gran público.

Carmen Sevilla, una vida llena de amigos

Siempre sonriente y divertida, a Carmen no le costaba hacer amigos dentro y fuera de la profesión, por eso muchos habrían querido hacerle el homenaje de despedida que se merecía. La polémica se desató cuando su hijo Augusto comunicó que no habría capilla ardiente ni velatorio, y dejó claro mediante un comunicado que la despedida sería "íntima y familiar". Las reacciones de las personas que tantos momentos compartieron con la presentadora, no se hicieron esperar.

Pero ahora todo ha cambiado, Carmen Sevilla tendrá un funeral multitudinario que está organizando Rappel. El vidente y la actriz se conocieron hace más de cincuenta años. Él le diseñaba los vestidos y los trajes en la época en la que ella estaba casada con Augusto Algueró y además eran vecinos en el madrileño Paseo de la Castellana: "Carmen y yo nos queríamos mucho por eso tendrá lo que se merece, una despedida de todos los que la hemos querido".

La homilía será oficiada por el padre Ángel

Así se lo hacía saber a Mabel Redondo, reportera de "Espejo Público" : "La misa funeral será el próximo jueves 13 de julio en la iglesia de San Antón, en Madrid. La homilía la oficiará el padre Ángel, buen amigo también de Carmen. Rappel ya ha contratado un grupo de música sacra y también a la soprano Pilar Jurado que cantará la Salve. Será un funeral multitudinario porque el vidente ya ha contactado con amigos y compañeros de diferentes puntos de España que vendrán a dar el último adiós a su amiga". Mabel ha recordado que Carmen Sevilla siempre fue una mujer muy religiosa y que por eso Rappel ha insistido en hacerle este funeral que servirá también como homenaje póstumo.

Mabel Redondo ha destacado que : "Lo que sí ha sorprendido es que Augusto, que hasta el momento ha huido de cualquier homenaje a su madre, le ha confirmado su asistencia a Rappel. El vidente ha contactado con Algueró y este le ha dicho que le parece una buenísima idea y que le agradece la iniciativa". Un cambio de actitud que ha debido experimentar en los últimos días.