Así son los test de inmunidad celular frente al coronavirus que ha diseñado una doctora española

Yvelise Barrios es inmunóloga en el hospital de Canarias y ha creado un test capaz de detectar la llamada inmunidad celular. Explica que los test que hay en el mercado miden los anticuerpos, que son unas proteínas que circulan en sangre cuando estamos en la infección, pero de forma natural estos anticuerpos van disminuyendo en unos meses. Sin embargo, apunta que eso no no significa que estemos desprotegidos.

Establece que la rama de la respuesta inmune de los linfocitos T es vigorosa, más versátil y más complicada de evadir por las nuevas variantes. "Es más complicada de medir porque son test que exigen laboratorios más sofisticados y solo se le pueden hacer a un número pequeño de personas", explica.

El test mide una reacción en la piel frente al fragmento de una proteína que está presente en el Covid-19. Si al cabo de 24-48 horas tenemos una reacción roja en la piel sabemos que tenemos circulando en nuestro organismo linfocitos T específicos para esta proteína y podemos asumir que esta respuesta inmune sigue permaneciendo en nuestro organismo y no nos va a infraestimar esta respuesta que sí se hace cuando medimos los test a base de anticuerpos.

"La inmunidad celular es más difícil de medir porque requiere laboratorios más sofisticados"

En el caso de aquellas personas que se hayan puesto la tercera dosis de la vacuna habiendo pasado el Covid recientemente, afirma que serían personas muy bien protegidas con la inmunidad híbrida que se consigue con la vacunación y la infección. "Pueden tener una respuesta florida y versátil contra diferentes proteínas, no solo la que va incluida en la vacunación y se ha generado una inmunidad mucosa complicada de generar cuando hacemos solo la vacunación. Expone además que en esos casos podemos dejar pasar mucho tiempo, incluso más de 5 meses para ponernos una nueva dosis. La doctora explica que no hay un gran impacto dañino per sé ante esta circunstancia.

Puedes ver la entrevista completa a la inmunóloga Yvelise Barrios sobre un nuevo test de inmunidad celular en Espejo Público a través de Atresplayer.