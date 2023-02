Así ha cambiado la guerra a los ucranianos residentes en España: "Lo peor fue estar un mes sin poder hablar con mi madre"

A punto de cumplirse un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania Espejo Público habla con Oleksandra, una ucraniana casada con un español que reside en España. Recuerda que en el inicio de la guerra tenía a toda su familia en Ucrania y vivió el anuncio de la contienda con mucha angustia. "Recuerdo perfectamente la madrugada del día 24 de febrero. Me desperté a las 3.00 horas y a las 5.00 me llegaron mensaje de mis familiares diciendo que estaban bombardeando Kyiv. Me quitaron el sueño hasta 2 semanas después".

La gente no esperaba que se fuera a desatar una guerra y creían que todo quedaría en amenazas. "Fue una cosa imposible y una sorpresa inesperada. Al final la gente normal y corriente pensábamos que esto no pasaría", reconoce. Han vivido "meses terribles de ocupación" del territorio donde vivía su madre. Algunos de los momentos más duros los vivieron cuando estuvieron más de un mes sin poder hablar con ella por los problemas de las tecnologías.

"Mi madre sufre todos los días sabiendo que hay misiles que pasan por encima de la cabeza de su familia y amigos"

El alivio llegó cuando su madre pudo venir a España. Ahora miso sufre las consecuencias de haber pasado lo ocurrido allí. Sigue con sufrimiento día a día sabiendo que hay misiles que pasan por encima de las cabezas de su familia y amigos. "Dejó su vida allí, ella no quería trasladarse a España. Allí estaba a gusto, como todos los que tuvieron que marchar de ahí. Es muy duro que te obliguen a dejar tu tierra de esta manera".

A Oleksandra le ha sorprendido la solidaridad de la gente de España con su pueblo. "El pueblo español ha tenido mucha confianza", señala. Cuenta que recibían ayuda económica de todos los puntos de España y cree que toda Ucrania está muy agradecida.