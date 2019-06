Antonio del Castillo, después de que les expulsen del juicio del 'Cuco': "Estamos indignados"

El 'Cuco' y su madre están acusados de falso testimonio por fabricar una coartada para la noche del asesinato de Marta del Castillo.

Los padres de Marta querían presentarse en la causa como acusación particular, pero el juez los expulsa del proceso. Antonio del Castillo no entiene la decisión, ya que considera que ellos son los perjudicados. "Hay un fiscal que no ha hecho su trabajo, lo hemos hecho nosotros y me parece injusto que nos expulse", señala.

"El juez nos ofrece una fianza simbólica. Estamos indignados toda la familia, esto no es normal, los perjudicados somos nosotros", señalaba.