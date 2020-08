Anshy, de 24 años, se contagió de coronavirus y estuvo un mes en la UCI: "Lo que sufrí no se lo deseo ni a mi peor enemigo”

Anshy, una mujer de 24 años que se contagió de coronavirus estando embarazada, envió una carta de despedida a su familia porque pensó que no lo superaría y moriría. En ésta, decía: "No me puedo imaginar ya no volver a casa, disfrutar de esta etapa de ser mamá y ver a mi ángel crecer".

Señala que se enteró de que estaba contagiada el 18 de marzo, justo el día que iba a dar a luz, "en ese momento era como decirte, tienes Covid, vas a morir". Explica que su caso fue muy complicado y estuvo un mes en la UCI en coma inducido y otros 20 días en planta con la rehabilitación. Explica que dos días después de dar a la luz le dieron el alta, pero se encontraba muy mal y "no podía respirar", hasta que finalmente se lo dijo a su doctora, acudió al hospital y la ingresaron en UCI. Comenta que al despertar del coma tenía atrofia muscular y tuvo que aprender "a comer y caminar".

Considera que las personas que celebran fiestas "son unas inconscientes, se nota que todavía la enfermedad no les ha tocado", además, añade que parece que no sepan que mucha gente se queda con secuelas y otros muchos mueren, "se lo toman como si no fuera verdad". "Estoy intentando llevar una vida normal, con mucho respeto a la enfermedad. Lo que viví y sufrí en la UCI no se lo deseo ni a mi peor enemigo", finaliza.

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista Anshy, una mujer de 24 años que se contagió de coronavirus y estuvo un mes en la UCI con un coma inducido, en Atresplayer.