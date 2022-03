Ángeles, mujer de transportista: "A mi marido le quedan 2.000 euros de sueldo pero el camión tiene muchos gastos"

Ángeles vive en la retaguardia la situación de su marido, transportista en huelga. En su hogar llevan semanas y meses con cada porte a pérdidas. Señala que mientras su marido ha estado trabajando lo han llevado como podían: quitando de un lado y poniendo de otro. "Ahora mismo, desde que no está trabajando no nos preocupa el ahora sino el mes que viene cuando vengan las letras del camión, de la plataforma y de los seguros".

Afea a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que no entienda que si son autónomos no se sostienen por ellos mismos. "¿Qué piensa que vamos a hacer después de que venga el mes que viene y no tengamos ningún ingreso?". Ángeles no trabaja y a su marido le quedan entre 2.000 y 2.500 euros de sueldo mensual. "Puede ganar 8.000 euros de los cuales se queda con 2.000". Con esos ingresos tiene que pagar la hipoteca y los estudios de sus hijos, cuando uno de ellos estudia fuera. Señala que de ese sueldo reservan una buena cantidad para las averías del camión.

Cuenta Ángeles que tiempo atrás tenían una economía más saneada y ahora todo ha subido muchísimo y la subida del precio del combustible ha sido la gota que ha colmado el vaso. "A esta señora la han puesto ahí las personas que le han votado y tendrá que hacer algo para mediar. No puede despreciar así al sector autónomo porque al final nosotros no somos culpables del desabastecimiento, es ella. Solamente se tiene que sentar con este hombre y no despreciarlo", dice sobre la ministra Sánchez.

