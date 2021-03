Ángel Mato, alcalde de Ferrol, sobre la norma de prohibir saltar y correr en la calle: "Madrid tiene exactamente la misma"

"No tendrían que ir tan lejos, en Madrid es exactamente el mismo, el mismo" ha asegurado Ángel Mato, alcalde de Ferrol, sobre la polémica por prohibir saltar y correr en la calle. "Es el artículo 141. Correr, saltar o circular de forma molesta es lo que pone el artículo" en Madrid.

Pero ¿Se puede prohibir correr y saltar en la calle? Atención al borrador de la nueva ordenanza de tráfico de Ferrol, A Coruña, porque incluye obligaciones para peatones: no se puede saltar, correr ni "circular de forma molesta". El borrador de la ordenanza de tráfico de la ciudad incluye también obligaciones para viandantes y ciclistas.

"Estas normas que son tan frecuentes lo que plantean es proteger al peatón. Llevamos en esta ciudad generando bio circuitos para correr, para circular en bicicleta, para poder hacer deporte. Evidentemente hay que respetar unas ciertas normas pues a la hora de circular por ejemplo por una acera" ha explicado el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en el programa Espejo Público.

No solo los conductores tendrán que atenerse a lo que estipule la nueva ordenanza de tráfico. El borrador de la normativa municipal, en fase de exposición pública, recoge cuestiones de obligado cumplimiento para otros usuarios de la vía pública. Quienes caminen por la calle o se desplacen en bicicleta tendrán que atender, si se aprueba en sus términos actuales, a las nuevas restricciones: desde no correr o saltar por la calle hasta no pasear con bicicleta por vías peatonales.