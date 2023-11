"La amnistía será el principio del fin de la democracia"

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial piden un pleno extraordinario para analizar la proposición de ley de amnistía. Desde la justicia, la reacción también ha sido inmediata. La Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido un durísimo comunicado en el que la califica de "inaceptable e inasumible". Dice que pone en cuestión la labor de los jueces, que deslegitima el estado de derecho y el poder legislativo, que quiebra la separación de poderes y vulnera el principio de igualdad.

En el CGPJ ocho vocales conservadores piden un pleno extraordinario para rechazar esta ley. Uno de ellos, Juan Manuel Fernández asegura "No es solo una cuestión de jueces conservadores la cuestión trasciende a las etiquetas. La preocupación del sentimiento de responsabilidad va más allá de la pertenecía a una determinada asociación". "Es verdad que tenemos una anomalía institucional sin precedentes, cinco años sin mandato, pero esto no es imputable a los vocales del CGPJ, hemos pedido la renovación muchas veces y esto no nos puede impedir defender al estado de derecho. La independencia judicial es fundamental".

No es extemporáneo

Juna Manuel Fernández, vocal del CGPJ, responde a las críticas por plantear un pleno extraordinario antes de conocer el texto. "Pedir un pleno extraordinario no extemporáneo. Se hace ahora porque hemos sabido que se va a tramitar. Hemos estado atentos sin hacer declaraciones para ver el desarrollo de los acontecimientos".

"Se ha puesto encima de la mesa que no es el momento adecuado porque no se conoce el texto y deberíamos haber esperado" dice el magistrado. "La importancia de este tema, su encaje en la constitución no es sencillo. Esto demanda el informe previo de los órganos consultivos del estado y del CGJP". "La necesidad de informar de determinados proyectos de ley viene establecida en la ley orgánica del Poder judicial y si hay un asunto que demanda ese informe es este por las consecuencias que tiene. No son vinculantes, pero se emiten y enriquecen el debate parlamentario. No sé discute la competencia o soberanía del poder legislativo para la elaboración de las leyes."

¿Es el fin de la democracia?

"En una democracia es esencial el principio de la separación de poderes. Si las decisiones del poder judicial quedan en papel mojado por la voluntad de los otros poderes obviamente se está afectando a la función constitucional que tenemos los jueces." Juan Manuel Fernández aclara "Las decisiones de los jueces sólo pueden quedar sin efecto por una declaración expresa del Tribunal Constitucional y en determinados supuestos excepcionales a través es de la figura del indulto previsto en la Constitución. otras formas de dejar sin efecto producen consecuencias de particular relevancia y gravedad".

La polémica sobre la ley de amnistía continúa. Se espera que el PSOE la registre en las próximas horas en el Congreso de los Diputados.