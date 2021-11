Un amigo del hombre que ha muerto junto a su mujer y sus hijos en un edificio okupa de Barcelona: "Vivían allí desde hace un año"

Una familia de 4 personas, entre ellos dos bebés de 1 y 3 años, han muerto en el incendio de un edificio okupado de Barcelona. Los vecinos aseguran que habían avisado varias veces a la Policía porque en la zona había peleas y revueltas.

Espejo Público ha hablado con un amigo del padre de familia que ha perdido la vida. Cuenta que el fallecido era de rigen pakistaní y su mujer provenía de Rumanía. La familia vivía en este edificio como okupas desde hacía un año. Se dedicaban a vender chatarra y subsistían con lo poco que ganaban.

Cuenta esta amigo de la víctima que la familia vivía con la luz pinchada en el edificio. "Vine una vez aquí y vi que había luz aunque gas no tenían", cuenta. Asegura este testigo que esta familia se calentaba usando una estufa.

La familia no tenía papeles, tan solo contaba con un pasaporte. Llevaban viviendo en España 6 años pero no podían acceder a un puesto de trabajo debido a que no tenían papeles.

