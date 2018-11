ALERTA FRAUDE: Los expertos te explican por qué te están engañando con la miel que consumes

Los controles sanitarios y de calidad no son los mismos en un país que en otro y en la etiqueta de la mayoría de las mieles que compramos podemos leer: "mezcla de mieles originarias y no originarias de la Unión Europea". En la etiqueta no se lee la proporción, ni cuál es ese misterioso lugar, fuera de la Unión, que no se nombra.

Los apicultores nacionales están temblando. Jorge Cáceres, científico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, señala que "es muy difícil detectar cuál está adulterada". "No hay ningún método casero para poder detectarlo, lo que se ve por internet es falso", señala.