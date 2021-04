No, Alemania no ha encontrado la cura del coronavirus ni la OMS ha prohibido hacer autopsias

Circula a través de WhatsApp y redes sociales una cadena que afirma que en Alemania se habría encontrado una cura para el coronavirus. Entre los argumentos que señalan es que la Covid-19 no es un virus "como nos han hecho creer", sino una bacteria que provoca trombosis y podría ser tratada con aspirina. Estas afirmaciones son completamente engañosas.

Esta publicación, que se está haciendo viral, sostiene que esta información no se habría sabido hasta este momento debido a una prohibición de hacer autopsias a fallecidos por Covid-19, por parte de la OMS. Esto es falso como ya indicamos en su momento. Desde la Organización Mundial de la Salud mantienen un protocolo con las consideraciones necesarias y oportunas en caso de requerirse una autopsia, no están prohibidas.

"COVID-19 es la enfermedad causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2", según la Organación Mundial de la Salud- Esta definición esclarece que las evidencias referidas al Covid-19 confirman que se trata de una enfermedad causada por el SARS-CoV-2, como categoría de virus y no de bacteria como señala esta falsa cadena.

Los antiinflamatorios y anticoagulantes se utilizan para tratar la COVID-19 pero no se consideran bajo ningún concepto la cura definitiva como señala la publicación viral.

Hace unos meses circulaba la misma desinformación, en su versión italiana, para alertar a la población en tiempos de Covid.

Este es el mensaje engañoso. ¡No se fíen si les llega a sus teléfonos móviles ni lo reenvíen!

URGENTE‼️ 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘‼️ * ÚLTIMA HORA INTERNACIONAL 🔴 Alemania

Cura de coronavirus finalmente encontrada en Alemania * Los médicos alemanes no obedecieron la ley de salud global de la OMS, que exige enérgicamente no hacer autopsias en las muertes por coronavirus, y encontraron que esto NO es un VIRUS, sino una BACTERIA que causa la muerte. Conduce a la formación de coágulos de sangre y la muerte del paciente.

Alemania derrota al llamado Covid-19, que no es más que “Coagulación intravascular generalizada” (trombosis). Y la forma de afrontarlo, es decir, su tratamiento, son “antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes”. Primero de todo – ASPIRINA.

Esta sensacional noticia para todo el mundo fue preparada por médicos alemanes a través de la autopsia de cadáveres producida por Covid-19. “Además, según los patólogos alemanes, la ventilación mecánica y las unidades de cuidados intensivos nunca fueron necesarias”.