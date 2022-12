El alcalde de Orce relata cómo se enteró de la desaparición y el hallazgo de la familia: "Eran conocidos y queridos"

La principal hipótesis que se baraja sobre el crimen de Granada en el que se localizaron los cuerpos sin vida de tres personas de la misma familia en una finca es un enfrentamiento económico. El Alcalde de Orce ha estado en directo en Espejo Público y reconoce que "estamos impactados, primero había mucha incredulidad, que un suceso de esta envergadura ocurriera precisamente en una comunidad tranquila, pequeña como la nuestra, pero por desgracia así ha sido".

El Alcalde cuenta que uno de los fallecidos, Antonio, era conocido en el pueblo "Antonio era la persona que más veíamos porque era quien llevaba la finca, aunque él tenia su residencia en Granada, pero venia bastante a menudo casi todas las semanas o cada 15 días". Explica que era "una persona de carácter muy afable, venía para contratar gente que le ayudara o simplemente ver a amigos".

"Muy entristecidos"

En el pueblo del que era procedente esta familia se encuentran "muy apenados, muy entristecidos y conmocionados" explica el alcalde, que también ha contado cómo se enteró de lo ocurrido "me llama un familiar y me dice que si tenia conocimiento de que había desaparecido este matrimonio y decidimos que yo llamo a la Guardia Civil para decirles que podían darse una vuelta si querían por el cortijo familiar y además hablo con personal del ayuntamiento porque es un sitio que no es de fácil acceso y efectivamente se encontraron con esa escena tan terrible".

El padre de esta familia "fue alcalde de este pueblo del 87 al 91, una familia muy conocida, si bien no residían aquí desde hacia años, eran muy conocido y muy queridos, especialmente Antonio".

¿Qué ocurrió?

Los cuerpos sin vida de tres personas de la misma familia se localizaron este sábado en una finca de Granada. Los cuerpos pertenecen a un matrimonio y al hermano del marido, que presentaban heridas por arma de fuego. La principal hipótesis de la policía en estos momentos es que pueda tratarse de un enfrentamiento económico entre los hermanos.