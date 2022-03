Alberto Priego: "Las consecuencias de una guerra con implicaciones nucleares pueden ser apocalípticas"

"Nadie piensa que ningún conflicto pueda acabar en una guerra nuclear o en una guerra con implicaciones nucleares porque realmente las armas nucleares se han creado para no usarlas, solo para disuadir. Pero la personalidad de Putin es impredecible y también era impredecible e impensable que pudiera invadir Ucrania y ahí están los hechos.

Es verdad que el estado de las armas nucleares de Rusia es muy cuestionable y probablemente no estén en el mejor estado y también es verdad que nosotros tenemos un escudo antimisiles que ha hecho la OTAN que también es verdad que nunca se ha probado con fuego real.

Lamentablemente no es nada previsible porque se trata de una persona o de un grupo de personas, porque no solamente es Putin, que ha demostrado que es poco predecible y también su capacidad para resistir la frustración y asumir la derrota es muy limitada. En principio no deberíamos pensar en un conflicto nuclear porque las dimensiones y las consecuencias pueden ser apocalípticas pero también es verdad que Putin nos ha demostrado que cualquier predicción no vale.

No sabemos qué va a pasar. También es verdad que hay mucha contestación interna y hay muchas personas que se acercan a él que le han dicho que esto es una locura así que confiemos en la cordura de los que están alrededor y que la población rusa se oponga tanto que acabe produciéndose un cambio o por lo menos un giro a sus intenciones".