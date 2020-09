Albert Rivera presenta libro: "Yo no le daría el pésame a un etarra para conseguir el apoyo de Bildu como ha hecho Pedro Sánchez"

Albert Rivera ha presentado este martes su primer libro:'Un ciudadano libre'. Un libro con el que ha guardado el secretismo hasta el final, ya que no lo ha enviado antes de su publicación a la prensa.

El exlíder de Ciudadanos no ha contado con ningún miembro de su anterior partido en la presentación ni tampoco con ninguna personalidad detrás del prólogo, tan sólo ha estado acompañado por su editora. Asegura que el libro no es una venganza y no se arrepiente de nada aunque sí reconoce un error de comunicación ya que señala que Pedro Sánchez le comunicó que su única intención era pactar con Podemos.

Asegura que estuvo a punto de tocar el cielo con los dedos y que días después de las elecciones de abril de 2019 les dijo a su pareja y a un miembro del partido que solo le quedaba una oportunidad y si no conseguía la presidencia se marcharía. De su vida privada solo ha contado que duerme muy bien.

Le sorprende como ciudadano que sea noticia que sea ahora cuando haya coordinación entre las autonomías y el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus.

Señala que con el actual panorama político no le gusta mucho, espera que "en un futuro este país recomponga los espacios públicos y de entendimiento". Asegura que nunca actuaría como lo hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Yo no le daría el pésame a un etarra para conseguir el apoyo de Bildu", afirma.

Puedes ver la presentación del nuevo libro de Albert Rivera en Atresplayer.