"Lo que más me duele de todo esto es que no seamos capaces de ponernos en marcha y tomar decisiones. Propongo que cesemos a Torra porque es un problema", señala el de Ciudadanos. Considera que España no se puede permitir tener a un presidente autonómico como Quim Torra atacando al Estado.

Se muestra firme en brindar su apoyo a Pedro Sánchez "para actuar contra la realidad y no para negarla". "Yo no veo una fantasía, veo un infierno para millones de españoles que tienen miedo", asegura.

"Nuestro Gobierno está paralizado y sin tomar decisiones y creo que vamos tarde. Todo se puede evitar si tomamos esas decisiones. Torra está aplaudiendo a quienes bloquean el aeropuerto de Barcelona", señala Rivera.