Albert Rivera en su primer día como abogado: "Cambiar pañales me hace muchísima ilusión"

En su comparecencia, Albert Rivera agradecía a sus allegados haberle ayudado a volver a comenzar en una nueva etapa tanto personal como profesional. No dudan en hacer referencia al próximo nacimiento de su segundo hijo con su pareja, la cantante Malú. "Cambiar pañales me hace muchísima ilusión y en este lugar me van a permitir ser un buen padre, una buena pareja y un buen hijo", sostenía Rivera sobre su nueva etapa en la empresa jurídica.

No ha querido desvelar el nombre del bebé que espera con Malú y ha avanzado a la prensa que muy pronto se desvelará ese misterio.

