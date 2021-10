El aeropuerto de La Palma cerrará "probablemente" a primeras horas de la tarde por el cambio del viento

Miguel Ángel Morcuende, director técnico del plan de emergencias volcánicas de Canarias señala que tradicionalmente son los vecinos del municipio afectado por el volcán los que ponen nombre al fenómeno que por el momento se conoce popularmente como el volcán de Cumbre Vieja.

Más allá de la terminología, lo que más preocupa a los expertos es que no haya cambios en la evacuación de la colada y la dirección que están tomando las lavas en este momento. Señala que en caso contrario hablarían de nuevos escenarios y nuevas medidas de protección civil. Esperan que no se produzcan más daños y la colada continúe por donde va actualmente.

Sobre la evolución del viento, reconoce que el viento rolará en la jornada de hoy de suroeste hasta oeste y noroeste. Los residuos y cenizas procedentes del volcán pueden traspasar Cumbre Vieja y volcarse hacia el lado oeste de la isla. Esto podría producir "que haya probablemente algún episodio que pueda obligar a cerrar el aeropuerto a partir del mediodía o primeras horas de la tarde en virtud del viento que haya en altura por encima de la base de inversión".

Se ha detectado una nueva fisura a 100 metros del cono principal del volcán de La Palma, pero señala Morcuende que no es algo preocupante y que el equipo de científicos no le ha dado especial importancia. "Cualquier posible salida de flujo vuelve a estar en la línea de la colada actual y si se mantiene en esta autopista no habrá problemas. El problema sería si se sale del cauce que está ocupando. Ahora mismo no nos preocupa".

En los últimos días se han detectado 120 temblores en la isla . El comité científico señala que se trata de una reordenación interna de las lavas que alimentan el cono. Es algo que no preocupa excesivamente al equipo de científicos porque no vienen acompañado de deformación. Sí señala que en el caso de que esos seísmos estuvieran acompañados de una modificación de la profundidad tendrían que tomar otras medidas de protección civil. "Si hubiera deformación del terreno sería una posibilidad de apertura de una boca y habría que estudiar la posible salida de esa boca y la cuestión de protección civil", explica.

Puedes ver la entrevista completa al director técnico del plan de emergencias volcánicas de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, en Espejo Público a través de Atresplayer.