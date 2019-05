La activista que sale en defensa de la trabajadora de IVECO que se quitó la vida: "Sí, yo follo y me grabo en vídeo"

Llopis escribía en Twitter: "Ya basta. Si ponéis "Maria Llopis chat roulette" en XHamster sale un vídeo mío teniendo sexo. Se lo dedico a todas las mujeres que follan, para que nadie nos pueda humillar por ser seres sexuales. Sí, yo follo y me grabo en vídeo, ¿qué pasa? ¿Te molesta? Que te follen". Comentario muy controvertido que generaba multitud de mensajes y opiniones entre los internautas.

No entiende que la sociedad tenga derecho "a estigmatizar a las mujeres por su sexualidad". "Es el estigma de la puta que viene desde hace mucho tiempo", destaca. Considera además que el hecho de que esta joven tuviera un bebé de nueve meses ha podido hacer que llevara mucho tiempo de dormir. "Creo que estaría al límite por no poder disfrutar de la baja maternal el tiempo pertinente, porque en España no se hace", señalaba.

Ella sabe lo que es que alguien filtre tus vídeos íntimos ya que, tal y cómo ha asegurado, en una web de contenido pornográfico puede verse un vídeo suyo de contenido sexual que filtró un tercero. "No sé quién ha subido ese vídeo pero me da igual y no me avergüenza", manifestaba.