800 padres denuncian a la empresa 'Crio cord' que congeló los cordones de sus hijos y quebró por no saben donde están

800 padres han denunciado a la empresa 'Crio-cord' que congeló los cordones umbilicales de sus hijos, puesto que dicha empresa quebró y ahora no saben ni donde están las muestras, ni si están. La sangre del cordón umbilical contienen células madre sanguíneas con las que se pueden tratar, modificándolas, patologías de esa persona u otras, por ello estos padres congelaron los cordones pensando que en futuro pueden necesitarlos.

Las células madre son valiosas porque pueden renovar glóbulos rojos, blancos y plaquetas y también, pueden usarse para trasplantes de enfermedades, como por ejemplo, de médula ósea.

En un comunicado de junio del 2019 la empresa dijo: "Las células madre del cordón umbilical de su bebé han sido completamente procesadas en nuestros laboratorios en Bélgica o en Ginebra de acuerdo con las normas estrictas y estándares de alta calidad".

Al quebrar la empresa, padres como Nuria López, no saben que trámites tienen que seguir. Nuria ha estado en directo con Espejo Público y ha explicado que la empresa les envió un email con muy poca información contando lo sucedido, pero asegura que hay muchos padres que no lo han recibido. Además, afirma que no les han certificado donde están y si están, de manera que si unos padres necesitara esas células madre, no sabrían que hacer.

