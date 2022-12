"Mi familia no se merece el trato que nos han dado"

Santiago del Valle, el hombre acusado de asesinar a la pequeña Mari Luz Cortés, ha negado cualquier implicación en la muerte de la pequeña llegando a afirmar que "quien pueda demostrar que yo estuve con esa niña, que lo diga". En una sala cercana de la Audiencia Provicial de Huelva, Juan José Cortés y su familia escuchaban perplejos las declaraciones de Santiago. A la salida de la Audiencia, Juan José Cortés no ha querido dar valoraciones sobre esta primera jornada del juicio, asegurando que lo hará todo a través de su perfil de facebook, pero sí ha querido dejar patente su malestar por las condiciones en las que él y su familia se han encontrado dentro de la Audiencia.

"Hemos estado cuarenta personas recluídas en una habitación de 25 metros, encerrados y sin ventilación, nos sentimos maltratados", ha dicho Juan José, al tiempo que responsabilizaba de la situación a la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. "Nos han dicho que o bien en dicha sala, o en la calle y, tal y como está el día de lluvia, hemos decidido quedarnos. Pero no hay derecho que nos hayan metido en una sala que no estaba habilitada para estas cosas. Mi familia no se merece el trato que han recibido", sentencia.