"Con estas ampollas correrás como un gamo"

Campeonato de Europa de 1.500. Nuria Fernández realiza la carrera de su vida y se corona como ganadora indiscutible. Su entrenador, Manuel Pascua, le había prometido que ese día correría "como un galgo", si se ponia una misteriosa "ampolla para el pie". Una conversación que recoge el sumario de la operación Galgo, contra el dopaje.

Ahora Pascua está imputado y su pupila, que ha declarado como testigo, podría ser consumidora de sustancias prohibidas, según publica la revista Interviú. Una mujer que acaba de ser nombrada mejor atleta española de 2010. Entre los indicios, un sobre abultado que Nuria entrega a Yolanda Fuentes, hermana del médico Eufemiano Fuentes, imputados los dos en la 'Operación Galgo', a cambio de unos productos presuntamente dopantes.

Días después, la Guardia Civil recoge esta conversación entre Nuria Fernández y su entrenador:



Pascua: "¿Tú tienes dos ampollitas, no? Te metes en el váter del INEF una hora antes y te la pones.

Nuria: "Vale, vale. Para la ampolla del pie".

Pascua: "Si lo has hecho bien, la utilizas en el campeonato. Esa ampolla te puede quedar jodida... Si te pones como te he dicho, puede que corras como un gamo. Es lo que tienes que hacer, valiente".

Estas conversaciones se repiten tan solo 4 días antes del campeonato de Europa:

Pascua: "¿Probaste las dos cosas que te dieron?"

Nuria: "Sí, sí, lo de la ampolla del pie, sí, sí".

Pascua: "Y bien, ¿no?"

Nuria: "Al principio un poco pesadeta, luego muy bien, muy bien".

El pasado 9 de diciembre Nuria Fernández declara ante la Guardia Civil. La atleta reconoce que, tras comentar a su entrenador que se sentía cansada, se reune con la médico Yolanda Fuentes quien le ofrece unas ampollas por las que paga 500 euros. Aunque luego la atleta se explica, "nunca tomé las ampollas, me lo pensé y me dio mucho miedo".

El sumario también recoge conversaciones entre el médico Eufemiano Fuentes y Alberto León, encargado presuntamente de las transfusiones de sangre. Durante el verano, León desaparece. Eufemiano reclama su presencia. El deportista contesta que sospecha que la Guardia Civil está detrás de él. No se equivocaba. El 9 de diciembre es detenido por su presunta implicación en la trama de dopaje. Es una de las principales fuentes del caso, pero el ex ciclista no soporta la presión y decide terminar con su vida.