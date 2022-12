España a la cabeza del paro juvenil

500.000 jóvenes no tienen trabajo. Javier y Mónica son dos ejemplos. Están desempleados, pero no parados "en el fondo busco clientes", afirma Mónica. La realidad es que no se rinden, no dejan de moverse, no se resignan. "Nadie va a venir a casa a darte trabajo", explica Javier.



No reciben ningún dinero y no tienen derecho a prestación alguna y, tras una década de independencia, han tenido que regresar a casa con sus padres. A pesar de todo, siguen siendo optimistas.