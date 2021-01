El vídeo del terremoto de Granada sorprendiendo a los integrantes de un pleno telemático: "Es algo agónico que dificulta vivir con tranquilidad"

En mitad de la celebración de un pleno telemático, así sorprendieron los terremotos a los concejales de Vegas del Genil en Granada.

En las imágenes se puede ver como toda la corporación municipal se alarma cuando comienza a sentir los primeros temblores. "¡Otro!, yo desconecto, que este es más gordo que el anterior", se escucha decir a algunos concejales.

El alcalde del municipio, Leandro Martín, afirma que la reunión tuvo que ser suspendida y que inmediatamente después salieron a la calle para "evaluar los posibles daños". Afortunadamente según explica el edil en Vegas del Genil los seísmos no han provocado grandes desperfectos; desprendimientos de cornisas, placas de escayola y algunas grietas. "Decimos pequeños porque, por desgracia llevamos una semana y casi que uno se está acostumbrando a lo que no se debe, en otro momento no diríamos pequeños", confiesa.

La tierra sigue sin dar tregua a Granada y esta misma mañana, a primera hora, se han registrado 4 nuevos temblores y más de 60 en las últimas horas. Para Leandro Martín, la sucesión de continuos terremotos es ya "una sensación agónica" que dificultan tareas cotidianas como "ducharte o bajar a la cochera a sacar el coche".

El día a día comienza a ser una actividad de alto riesgo. "Relajarse en el sofá de casa a ver una serie, lo haces con las zapatillas puestas por si acaso en ese momento tiembla. Si ya la covid no nos había transformado bastante nuestra vida, esta última semana en Granada se está haciendo muy difícil", explica el edil.

