"Ejercicio y dieta sana a largo plazo es el único secreto para adelgazar"

Ni dieta de la alcachofa, ni de la piña, las proteínas o del sandwich. Para empezar es que estas dietas prometen una rápida pérdida de peso que "no es correcta, no es buena para el organismo". Tal y como afirma el endocrino: "Una dieta debe ser equilibrada y no basarse en un alimento especial, nadie en el ámbito científico reconoce que se pueda hacer un planteamiento dietético así".

Si bien el doctor Charro ha reconocido que la dieta Dukan y la dieta Atkins que se basan en la ingesta de proteínas están basadas en observaciones científicas que desarrolló la universidad americana de Rockefeller éstas no están contrastadas hoy en día. "No existe una alimentación monotemática, de grasas, de carbohidratos o de proteínas que sea mejor para controlar el peso que una elimentación equilibrada -hipocalórica en un principio-". El aspecto positivo que sí rescata el premio nacional de Nutrición de la alimentación a base de proteínas es por su efecto al ingerirlas antes de hacer ejercicio.

Para el doctor Charro lo importante no es controlar el peso a corto plazo sino que es un planteamiento que hay que hacer a largo plazo cambiando la conducta alimentaria. En este sentido el endocrino ha lamentado que la sociedad no escuche tanto a los especialistas como a los famosos o conocidos que adelgazan con una determinada dieta.

Otro mito que ha desmontado el endocrino invitado a Espejo Público es el de las pastillas quemagrasa: "Hoy en día, lamentablemente, no hay pastilla que podamos decir que realmente es útil para el control del peso. No existe ninguna pastilla que queme grasa".