La Diada con el independentismo bajo mínimos: "La gente está quemada, cansada de ver cosas que no llegan"

La Diada, la fiesta nacional de Cataluña, suele ser el día escogido por las principales organizaciones independentistas para sumar fuerzas y sacar músculo. En las últimas ediciones se han hecho infinidad de manifestaciones para pedir un país propio: des de cadenas humanas, hasta concentraciones masivas en Barcelona, pasando también por manifestaciones en las capitales de provincia catalanas. Toda una performance de primer nivel.

Hace justo 10 años el independentismo estaba en su mejor momento. Según estimaciones de la Guardia Urbana de Barcelona, en la manifestación de 2014 se llegaron a concentrar en la ciudad condal 1.800.000 personas reclamando la independencia. Una cifra que dista, y mucho, de la del año pasado, cuando según las mismas fuentes asistieron 115.000 personas, una cifra mínima sin contar el año de pandemia. Este año se estima que han sido unos 60.000.

¿Pero a qué es debido? ¿Los independentistas han dejado de serlo? Igone Garmendia es una joven catalana a favor de la independencia de toda la vida. Ella ha asistido a todas las manifestaciones, pero este año va a romper con lo que se ha convertido en una tradición.

Garmendia cuenta como uno de los principales motivos de esta falta de asistencia general es la decepción y el desengaño: "muchos nos creímos que realmente la independencia de Cataluña sería algo que sería factible, pero ¿y todas las promesas que luego han venido detrás? No se ha hecho nada", asegura.

El cansancio de la gente al escuchar promesas que no se llegan a cumplir y que no hubo ni hay las llamadas "estructuras de Estado" detrás de las proclamas por parte de los partidos independentistas es, según la joven, otro de los motivos: "la gente realmente en Cataluña está muy quemada, están cansados de ver cosas que no llegan", añade.

La investidura de Illa hace perder la esperanza

La catalana también ha cargado contra el pacto que permitió a Salvador Illa ser investido President de la Generalitat, hecho que hace perder la esperanza en los partidos independentistas y, por consecuente, de ver imposible el sueño de conseguir la independencia: "los que realmente creemos en ella no la vamos a ver, y menos con estos pactos de gobierno", reafirma.

Con todo ello, Garmendia se pregunta: "el día 11 de septiembre van a haber independentistas que van a salir a la calle y se van a manifestar. Pero ¿qué va a pasar el día 12 de septiembre?".