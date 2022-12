Compra venta de bebés. Un negocio demasiado antiguo

El "negocio" de la compra venta de bebés no es reciente. Durante la posguerra muchos niños hijos de reclusas republicanas fueron robados y dados en adopción a "familias afines al régimen" o internados en orfanatos para apartarlos de las ideas de sus padres. Esta es una de las muchas intrahistorias que contiene la novela "Si a los tres años no he vuelto" de la escritora y periodista Ana Cañil.

"La novela es una historia de solidaridad y de amor. María Topete es durante muchos años la directora de la cárcel de madres de Madrid tras la Guerra Civil. Es una persona ilustrada que ya había estado presa en las cárceles republicanas", así describe Ana Cañil el argumento de "Si a los tres años no he vuelto" su último libro en el que relata el destiino de muchos niños y sus madres en la España de postguerra.

"Aunque el germen pudo estar en la posguerra, la mafia de venta de bebés no respondía a razones ideológicas", asegura Enrique Vila, autor de "Historias robadas". "En los años 60 o 70 la compra venta de niños era una complicada mafia económica en la que estaban implicados, desde comunistas que habían estado en la cárcel, hasta gente acomodada cercana al régimen", sentencia.