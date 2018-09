MEJORES MOMENTOS | FAMILIAS REALES

Mariana relata en 'Familias reales' como comenzó a vivir en la casa de Nacho junto a sus hijos. "Me imagino que para sus hijos es más difícil porque yo he elegido, pero para ellos soy una persona impuesta". Mariana no se encarga de la educación de los hijos de Nacho. Los hijos mayores no tienen una buena relación con la nueva pareja de su padre, simplemente intentan que la convivencia sea lo más cómoda posible.