"A las mujeres no las violan, es porque ellas quieren"

EN TIERRA HOSTIL - MICHOACÁN

Hablamos con dos personas que trabajan para los caballeros templarios. No quieren dar la cara por miedo pero reconocen que matan, secuestran o roban, lo que les pidan. "Se acostumbra uno. Los métodos que se usan son para asustar a la gente que no coopera". Estas dos personas reconocen el asesinato de niños "pudiera ser que algun grupo lo haga", dicen. En cuanto a las violaciones, tienen una versión muy particular. "No es como se platica, algunas mujeres contribuyen en cierta forma a que se produzca eso. Ellas quieren". reconocen que les gustaría dejar esta forma de vida, pero no pueden. "Matarían a mi familia".