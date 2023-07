Trancas y Barrancas ponen en un aprieto a Karlos Arguiñano: "Ahora mismo me quedo con la risa, el sexo no me ha hecho reír tanto nunca"

Trancas y Barrancas trajeron una de sus secciones más divertidas para el cocinero de éxito, Karlos Arguiñano. La sección titulada 'Lo que diga Arguiñano' consistió en que las hormigas dieron a elegir al presentador entre dos cosas, la que elija se queda y la otra desaparecería para siempre.

Sin duda fueron decisiones difíciles para Arguiñano que tuvo que elegir entre la sal y el azúcar, el ajo y la cebolla y la sobremesa o el aperitivo.

¿Y qué eligió Arguiñano entre el sexo y la risa? Lo tuvo claro: "Ahora mismo me quedo con la risa, a mí el sexo no me ha hecho reír tanto", señaló desatando las risas del público como se muestra en el vídeo. El cocinero se metió tanto en el papel, que estuvo dudando mucho con sus decisiones, y más en especial cuando las hormigas le hicieron decidir entre el pan y el aceite.

Sin duda, Arguiñano nos dejó este momentazo en 'El Hormiguero' ¡Nos encanta!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 15 de diciembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este lunes.