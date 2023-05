Tamara Falcó cuenta toda la verdad sobre su vestido de novia: "Fue muy desagradable"

Tamara Falcó ha acaparado la atención de la tertulia de actualidad en 'El Hormiguero'. Pablo Motos ha asegurado que se trata de una "alarma nacional" porque la colaboradora, a menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, no tiene vestido. Viendo tanto interés, la colaboradora ha querido contar toda la verdad sobre lo ocurrido, sin dejarse ni un detalle.

Ha comenzando contando que decidió confiar en Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma Sophie et Voilà. "Yo tenía en mente un vestido que había visto desde hacía un montón", ha recordado. Por eso, les propuso esa inspiración, una palabra que hizo que ambas se inquietaran.

"Cuando llegué a la segunda prueba, el vestido había cambiado completamente", ha contado. Encima, fue cuando acudió su madre, Isabel Preysler. Con esos cambios, no le gustó. "Fue todo superincómodo", ha reconocido, porque había invitado a más personas a esa prueba. Todas respondieron son silencio, evidenciando su opinión.

A partir de ahí, empezó a consultar a sus abogados porque, a pesar del trato con la firma para ser su imagen "en global", ella no quería lucir un diseño que no le gustara. "Fue todo muy desagradable", ha confesado sobre hasta qué punto se torció todo. "Lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa", ha asegurado sobre la nota en la que Sophie et Voilà informaba de que rompía el contrato. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles que han contado!

Los otros protagonistas de la noche en 'El Hormiguero' han sido Nathalie Poza y Michel Noher, que han presentado la tercera temporada de la serie 'La Unidad Kabul'. La entrevista también ha permitido descubrir algunas curiosidades de los invitados, como la experiencia de la actriz con Woody Allen.

Nathalie ha contado una anécdota con el director. Ha asegurado a Pablo Motos que aprendió que "con él no se debe repetir demasiado", en referencia a una secuencia.