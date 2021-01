¡Indefendible! Pilar Rubio sorprende con "el look más inútil de la historia"

Pilar Rubio ha vuelto a 'El Hormiguero 3.0' para ponernos al día con las últimas tendencias en moda.

"No hables, no digas nada", pedía la colaboradora mientras DJ Valdi le ponía ponía música para lucir su asombroso look ante la mirada atónita de Juan del Val y Pablo Motos.

Tras desfilar como en una pasarela, Pilar ha explicado qué llevaba puesto y ha admitido que es "indefendible" después de que Pablo Motos asegurase que es "el look más inútil de la historia".

¿Con qué más habrá sorprendido en esta ocasión? ¡Descúbrelo en el vídeo!