Pablo Motos presume de asteroide en 'El Hormiguero': "Le han puesto mi nombre"

Pablo Motos ha dado una noticia muy importante en 'El Hormiguero': ¡Le han puesto su nombre a un asteroide! El presentador ha presumido de asteroide en el programa, lo ha generado las bromas del resto de compañeros de la mesa: "Mide cuatro kilómetros", ha explicado.

Pablo Motos ha puesto hasta un dibujo para explicar que esta a 250 millones de kilómetros de distancia: "Que me voy a mi asteroide y os dan, si no me dejáis hablar", ha bromeado con los tertulianos.

Al parecer, y según ha explicado, su asteroide se encuentra entre Marte y Júpiter: "¿Pero no será una broma, has mirado bien el correo?", ha preguntado una de las hormigas. El presentador ha dicho que la envida es muy mala, ¿será verdad que han puesto su nombre a un asteroide?

